На главную ТИ-Спорт 23 декабря 2025 16:14

Минниханов: Без большого спорта молодежный спорт поднимать очень сложно

Без профессиональных спортивных команд, которые будут примером для представителей новых поколений, молодежный спорт поднимать очень сложно. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

«Важно, чтобы были команды высшего мастерства – на этих примерах мы воспитываем молодежь. Не все должны быть профессионалами, но заниматься спортом мы должны», – подчеркнул Минниханов.

Он заметил, что в республике создаются все условия для занятий спортом – только за последние пять лет в Татарстане построили 220 спортивных объектов.

«У нас очень много возможностей по спорту. В каждом районе есть бассейны, ледовые дворцы будут в каждом районе. В ближайшие пять лет во всех районах футбольные манежи построим», – поделился планами Раис РТ.

#спорт #Рустам Минниханов
