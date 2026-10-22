Минниханов: Белоруссия – один из ведущих торговых партнеров Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с сопредседателями Российско-Белорусской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым и Дмитрием Пантусом. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов подчеркнул, что республика придает особое значение развитию связей с Белоруссией и ее регионами. По его словам, взаимодействие охватывает межпарламентские контакты, сотрудничество министерств, муниципалитетов, торгово-промышленных палат и академий наук.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Координацией совместной работы занимается рабочая группа. Кроме того, в Минске действует представительство Татарстана, а в Казани – Генеральное консульство Белоруссии. Между Казанью и Минском также налажено прямое авиасообщение.

«Республика Беларусь – один из наших ведущих торговых партнеров. В прошлом году товарооборот составил $718 млн. Мы успешно сотрудничаем с белорусскими предприятиями. Если взять агропромышленный комплекс – 60% нашей техники белорусского производства. Татарстан располагает мощным промышленным и научно-техническим потенциалом. Мы открыты для углубления кооперации наших предприятий», – сказал лидер республики.

Раис Татарстана также отметил перспективы расширения сотрудничества в области культуры, науки, образования и спорта.