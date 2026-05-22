Минниханов: Ассоциация предприятий Татарстана играет важную роль в развитии республики

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казани на площадке Казанского вертолетного завода состоялось отчетно-выборное собрание Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана, сообщили в пресс-службе Раиса РТ. В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева и другие.

Президент Ассоциации Александр Лаврентьев представил итоги деятельности за 2023–2025 годы, назвав ключевые достижения: продвижение продукции татарстанских предприятий, внедрение инновационных технологий, расширение образовательных инициатив и укрепление позиций на межрегиональном уровне. Лаврентьев напомнил, что организация основана в 1990 году, в нее входят более 100 предприятий, которые производят свыше 70% объемов продукции республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По итогам голосования Лаврентьев вновь избран президентом ассоциации на следующие три года. Также утверждены вице-президенты и состав Совета организации.

Выступая перед членами АПП РТ, Минниханов подчеркнул, что ассоциация играет важную роль в экономическом развитии республики. В Татарстане организован эффективный диалог государства, бизнеса и профессиональных сообществ, все работают единой командой, власти всегда открыты к взаимодействию с предприятиями и готовы оказывать необходимое содействие.

Раис РТ выразил благодарность директорскому корпусу за активное участие в формировании предложений по улучшению работы предприятий.

«В текущих непростых условиях Ассоциация включается в решение проблемных вопросов. Удалось перестроить логистику и производство под новые вызовы времени. Индекс промышленного производства по итогам 2025 года оказался неплохим. По итогам четырех месяцев текущего года тоже хорошая динамика. За этим стоит огромный труд наших предприятий, трудовых коллективов», - сказал он.

Сегодня важно рассчитывать на собственные силы и выстраивать производственные кооперационные цепочки, добавил Минниханов. Стратегически важная задача – наладить тесное взаимодействие предприятий с вузовской и отраслевой наукой, а ключевым вопросом остается кадровое обеспечение.

Минниханов напомнил, что 2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести, а в республике 27 предприятий удостоены звания «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 годов». Коллективы предприятий продолжают славные традиции, заложенные предыдущими поколениями заводчан, и совместными усилиями справятся со всеми стоящими задачами, заключил он.

На собрании с докладами выступили представители крупных промышленных предприятий. Минниханов вручил государственные награды РТ и благодарности Раиса РТ, а вице-президент РСПП Сергей Мытенков вручил награды Российского союза промышленников и предпринимателей.