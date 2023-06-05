Минниханов: Ассоциация предприятий и промышленников играет важную роль в развитии РТ

Ассоциация предприятий и промышленников играет важную роль в развитии экономики Татарстана. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил на общем отчетно-выборном собрании ассоциации, которое прошло на территории Казанского вертолетного завода.

В состав организации включены более 100 ведущих компаний республики, а при учете предприятий, входящих в состав объединений и холдингов, ассоциация объединяет около 250 предприятий и организаций. Они производят 70% промышленной продукции республики.

На встрече подвели результаты трехлетней работы и обсудили основные вопросы промышленной политики, развития экономики и технологической модернизации.

Президент ассоциации Александр Лаврентьев отметил, что, несмотря на сложности из-за беспрецедентных санкций и логистических ограничений, большинство предприятий успешно завершили 2022 год. Этому способствовали значительные меры поддержки со стороны республики и федерального правительства.

По словам Лаврентьева, обеспечены рост зарплаты и устойчивость рынка труда. Было произведено и отгружено продукции на 4,6 трлн рублей. Индекс промпроизводства составил 106,6%, а инвестиции в основной капитал выросли на 10% и превысили 880 млрд рублей.

Минниханов подчеркнул, что руководство республики всегда открыто к диалогу с предприятиями и готово оказывать необходимое содействие.

«Важно, что по ключевым вопросам развития экономики ассоциация всегда имеет свои предложения. Мы не оставляем их без внимания, поднимаем вопросы на федеральный уровень», — приводит слова Раиса РТ его пресс-служба.

Согласно уставу ассоциации, на собрании избраны руководящие органы на предстоящие 3 года. Президентом переизбрали Александра Лаврентьева, а гениректором — Алексея Пахомова. В завершение Раис республики вручил представителям ассоциации ряд государственных наград Татарстана.