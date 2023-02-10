Минниханов: «Альметьевск – это место притяжения всего юго-востока республики»

Альметьевск и Альметьевский район среди муниципалитетов республики имеют особый статус, отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании советов района и города, посвященном итогам за 2022 год и планам на 2023 год.

«Это один из наиболее крупных в регионе муниципалитетов, где проживает 213 тыс. человек и место притяжения всего юго-востока республики», – заявил Минниханов.

Раис Татарстана напомнил, что Альметьевский район занимает значительную долю в общем объеме производства промышленной продукции в республике.

«Татарстан сегодня производит промышленной продукции на 4,6 трлн рублей, и здесь, конечно, роль Альметьевского района очень большая», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Альметьевский район в прошлом году произвел продукции на 1,7 трлн рублей – это 37% от всего объема отгруженных товаров.

Несмотря на хорошие показатели, Раис Татарстана указал на те области, в которых Альметьевску необходимо «подтянуться».

Рустам Минниханов отметил, что в Альметьевском районе нужно больше внимания уделять развитию малого и среднего бизнеса. Так, за 2022 год количество субъектов МСП снизилось на 17% – с 7,4 тыс. до 6,1 тыс.

«Здесь “большая промышленность”. Но, тем не менее, с учетом того потенциала, который есть у этой территории и покупательской способности, нужно создавать больше возможностей для развития малого и среднего бизнеса, ведь МСП – это не только производство, но и оказание услуг», – сказал он.

Раис Татарстана обратил внимание на то, что по объему производства сельхозпродукции Альметьевский район находится на 39-м месте среди остальных районов республики.

«Вы производите всего 44 тонны молока в день. Если взять Азнакаевский район, то там почти 200 тонн, если Кукморский – то 415 тонн. Причем, если взять бонитет почвы (показатель качества – прим. Т-и), то он у вас намного лучше», – заявил Минниханов.

Он добавил, что если рассматривать растениеводство, то урожайность тоже должна быть гораздо выше нынешних показателей с учетом плодородности земель района. При этом Раис Татарстана похвалил фермерские хозяйства, выращивающие овощи и ягоды.

Рустам Минниханов отметил работу района в сфере строительства. Он попросил Минстрой РТ оказывать всестороннюю поддержку для наращивания объемов.

По программе «Наш двор» в Альметьевске благоустроили 255 домов. Всего же в рамках программы жители более трех тысяч многоквартирных домов получили комфортные дворы.

«Двор – это почти твой дом, и очень важно развивать среду обитания: дворы, общественные пространства», – сказал Минниханов.

Отдельно Раис Татарстана отметил строительство дорог. По его словам, Альметьевск не очень удобно расположен для перевозок – дороги до города неудобные, однако строительство автодороги Шали – Бавлы существенно улучшит транспортную доступность Альметьевска и безопасность дорожного движения, а также поможет повысить привлекательность города с точки зрения логистики. «Наша задача сейчас построить дорогу до Альметьевска, а потом до Бавлов», – сказал Минниханов.

Раис РТ напомнил, что 2023 год объявлен годом педагога и наставника в России. Минниханов поблагодарил всех учителей республики за вклад в будущее Татарстана и России. Символично и то, что сегодняшнее заседание районного совета проходит в полилингвальном комплексе «Адымнар – Альметьевск» – это говорит о том, что руководство района считает образование приоритетным направлением, сказал Рустам Минниханов.

«Наша задача не наследство детям давать, а хорошее образование, научить быть самодостаточными. Вот это главная задача», – заявил Минниханов.