Минниханов: Акцент мероприятий Kazan Digital Week сделан на научную составляющую

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В этом году акцент мероприятий Kazan Digital Week сделан на научную составляющую и внедрение цифровых технологий. Об этом на пленарном заседании форума заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Мы 2024 год в республике объявили Годом научно-технологического развития. В этом году акцент мероприятий Kazan Digital Week мы сделали на научную составляющую и внедрение цифровых технологий», — заметил Раис Татарстана.

Он подчеркнул, что разработки, в том числе в IT-сфере, должны проходить квалифицированную оценку, внедряться в производство и обеспечивать инновационный эффект.

«Ежегодно проводится оценка цифровой зрелости промпредприятий. При этом есть компании, которые недостаточно внедряют цифровые технологии», — констатировал Минниханов.

По его словам, производители в основном оцифровывают вспомогательные операции, такие как документооборот. При этом оцифровывать, по мнению Раиса республики, необходимо производственные процессы, причем на основе отечественного программного обеспечения.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения», — убежден глава государства.