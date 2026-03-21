Минниханов – «Ак Барсу» перед плей-офф: Вы способны снести любого соперника на своем пути

Уже послезавтра «Ак Барс» начнет свой путь в плей-офф Кубка Гагарина. По традиции в преддверии самой важной части сезона команду напутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Встреча состоялась на базе казанского клуба. Подробности – в репортаже «ТИ-Спорта».





«Мы – едины. Команда у нас сильная, сплоченная»

Встреча с Раисом Татарстана состоялась у «Ак Барса» сразу на следующее утро после приезда команды из Москвы. Накануне вечером казанцы победили в матче-триллере столичное «Динамо» со счетом 7:5. Вероятно, любой другой повод позволил бы хоккеистам «Ак Барса» провести сегодняшнее утро в комфорте у себя дома, однако традиционное напутствие Рустама Минниханова игрокам – это уже давно больше, чем просто встреча. Символичное событие, с которого как раз таки начинается путь клуба в плей-офф Кубка Гагарина.

Приподнятое настроение Раиса чувствовалось сразу, как только он вошел в зал. Минниханов поприветствовал рукопожатием каждого игрока и сотрудника «Ак Барса», с кем-то обменявшись несколькими словами, кому-то просто улыбнувшись. Но сам факт того, что он не обделил вниманием ни одного представителя клуба, говорит о многом.

«Дорогие игроки, тренеры, весь персонал клуба! Приветствую вас в преддверии плей-офф. «Ак Барс» – наша гордость, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, символ наших спортивных достижений. Хоккей в республике имеет особый статус. Это важная часть нашей культуры и традиций. Хотел бы вас поблагодарить за вашу игру. Вы вышли в плей-офф – это самое главное. Я заверяю, что Татарстан будет с вами. Мы будем поддерживать вас в плей-офф, молиться за вас Всевышнему. Будем вместе с вами радоваться вашим победам и также вместе переживать боль поражений. Мы – едины. Команда у нас сильная, сплоченная. Вы можете снести любого соперника на своем пути. Удачи вам и здоровья. Только вперед!» – сказал Рустам Минниханов.

Минниханов всегда напоминает, что «Ак Барс» – флагман татарстанского хоккея

В своей речи, обращенной к «Ак Барсу» перед плей-офф, Раис Татарстана из года в год делает акценты на нескольких ключевых вещах. Первая – это всецелая поддержка команды республикой. Не секрет, что клубы КХЛ, вышедшие в плей-офф, сталкиваются с колоссальным давлением, высокими ожиданиями от болельщиков. Дабы снять с команды ненужное эмоциональное напряжение, Рустам Минниханов всегда говорит о том, что Татарстан будет поддерживать «Ак Барс» при любых раскладах – что называется, «и в горе, и в радости».

Второй важный акцент в речи Минниханова, как правило, строится на том, что казанская команда – флагман татарстанского хоккея. Применимо к «Ак Барсу» от Раиса РТ всегда звучат слова «гордость», «наша команда», «бренд», «статус».

Хотя в этом году он не забыл сказать лестное слово и в адрес «Нефтехимика». Впервые за три года нижнекамцы вышли в плей-офф. Объединив успешные результаты «Ак Барса» и «Нефтехимика» в регулярном чемпионате, Рустам Минниханов отметил процветание хоккея в Татарстане.

Гатиятулин получил медаль Республики Татарстан

По завершении приветственного слова Рустама Минниханова прошла небольшая церемония награждения Анвара Гатиятулина.

Встреча с Раисом Татарстана выпала на 50-летие главного тренера «Ак Барса». Рустам Минниханов торжественно вручил наставнику казанцев медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

Гатиятулин тепло поблагодарил Раиса за оказанное доверие, пообещав, что его подопечные будут играть в плей-офф с максимальной самоотдачей и концентрацией. Эти качества «Ак Барсу» действительно понадобятся, ведь уже в первом раунде соперник у команды не из простых – челябинский «Трактор», серьезно прибавивший в концовке регулярного чемпионата.

«Не обижайтесь, что я не хожу на игры, я просто не фартовый»

Для «Ак Барса» путь к Кубку Гагарина в этом году будет, судя по всему, весьма тернистым и непростым. Возможно, что команде снова не удастся выполнить задачу по завоеванию трофея – слишком многое для этого должно сложиться. Впрочем, сегодняшняя встреча с Раисом Татарстана точно не получилась назидательной. В словах Рустама Минниханова не было и толики упрека – напротив, сплошной оптимизм и исключительная вера в казанских хоккеистов.

Перед тем как покинуть зал, Раис пошутил: «Не обижайтесь, что я не хожу на игры. Я просто не фартовый: два раза приходил, и оба раза проигрывали. Поэтому решил не ходить наудачу. Но я очень внимательно слежу за вашей игрой», – сказал он.

Теплая и даже несколько трогательная шутка еще больше раскрепостила игроков и тренеров «Ак Барса». Сделав по итогам встречи фото с командой, Рустам Минниханов отправился на другое спортивное мероприятие. Следующая встреча с хоккеистами состоится у Раиса Татарстана, вероятно, лишь к началу сентября. Однако Минниханову, как и всем болельщикам «барсов», безусловно, хотелось бы встретиться с «Ак Барсом» пораньше, чтобы поздравить команду с успешным выступлением в плей-офф Кубка Гагарина.

Фотографии: пресс-служба Раиса Татарстана