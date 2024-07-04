Минниханов: Аграрии РТ вносят существенный вклад в продовольственную безопасность России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Аграрии Татарстана вносят существенный вклад в решение задач, поставленных руководством России по обеспечению продовольственной безопасности страны. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на международной агропромышленной выставке «Агроволга».

«Татарстан — один из лидеров сельскохозяйственного производства России. АПК республики — современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом развития», — сказал руководитель региона.

Минниханов отметил, что, несмотря на сложные погодно-климатические условия, в прошлом году аграрии смогли собрать достойный урожай — 3,5 млн тонн зерна. Кроме того, Татарстан занял второе место в России по сбору картофеля — 879,2 тыс. тонн.

Раис РТ подчеркнул, что Татарстан остается лидером в России по производству молока. «Основная заслуга здесь принадлежит районам, где успешно выстроена работа с инвесторами, а также передовым хозяйствам», — уточнил он.

В частности, Кукморский район вышел на 500 тонн суточного надоя молока, а Балтасинский приблизился к 400 тоннам. В Мензелинском, Сабинском и Атнинском районах надои достигают более 300 тонн в сутки.

«АПК Продовольственная программа» в Мамадышском районе надаивает 250 тонн в сутки, комплекс «Северная Нива Татарстан» в Бугульминском районе — 117 тонн.

«Безусловно, успехи сельского хозяйства республики — это результат слаженной работы всех работников агропромышленного комплекса. Мы очень благодарны нашим аграриям за их самоотверженный труд. Гордимся их достижениями», — обратился Минниханов к участникам выставки.

Он добавил, что в этом году аграриями республики успешно завершена посевная кампания. «Все площади были своевременно обработаны и засеяны. Сейчас важно продолжить необходимые мероприятия для формирования будущего урожая, а также подготовку кормов для животноводства», — заметил Раис РТ.

По его словам, Татарстан — самодостаточный регион по основным продуктам питания. При этом ежегодно растет объем экспорта сельскохозяйственной продукции. В прошлом году он превысил 450 млн долларов США. Продукция из республики отправлялась в 52 зарубежные страны.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов», — продолжил руководитель республики.

Например, накануне 3 июля в Свияжском мультимодальном логистическом центре компанией «Август» проведена первая тестовая отгрузка зерна на новом элеваторе.

Минниханов пояснил, что этот объект позволит обеспечить сохранность собранного в республике урожая зерновых и масличных культур. Будет организована отгрузка на автомобильный, железнодорожный и водный транспорт.

Аналогичный проект запущен в Бугульминском районе. Более того, по всей республике продолжается строительство различных объектов сельского хозяйства, сказал Раис РТ.

Так, в прошлом году построено 19 молочных комплексов на 11 тыс. коров, 48 кормовых центров в 23 районах, обслуживающих более 164 тыс. голов крупного рогатого скота. Появилось также пять овощехранилищ на 30 тыс. тонн продукции, 37 зернохранилищ с мощностью хранения 108 тыс. тонн. Завершена реконструкция Набережночелнинского элеватора.

«Благодаря федеральной поддержке мы развиваем сельские территории, улучшаем качество жизни наших сельчан», — заявил руководитель республики.

Выставку «Агроволга» он назвал важным событием для сельского хозяйства не только Татарстана, но и России в целом. «Мероприятие востребовано специалистами АПК и способствует налаживанию сотрудничества товаропроизводителей, сельчан и ученых. Отрадно, что с каждым годом число участников и гостей „Агроволги“ неизменно увеличивается», — заключил Минниханов.

В этом году в «Агроволге» принимают участие более 400 компаний из регионов России и зарубежных стран. Экспозицию выставки Раис Татарстана осмотрел вместе с заместителем министра сельского хозяйства России Андреем Разиным и министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым.