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Ру Тат
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Общество
16 декабря 2021  16:28

Минниханов на заседании Совета директоров ПАО «Туполев» обсудил итоги работы предприятия

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Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Москве Президент РТ Рустам Минниханов на очередном заседании Совета директоров ПАО «Туполев» обсудил итоги работы предприятия в 2021 году, а также перспективы дальнейшего развития. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов был избран председателем Совета директоров ПАО «Туполев» в сентябре 2021 года. 

Напомним, что ПАО «Туполев» — это ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Его филиалы находятся в Казани, Ульяновске, Самаре, Жуковском, Санкт-Петербурге, Таганроге, Рязани (в управлении), Ахтубинске, где трудятся 12 000 человек.

#Рустам Минниханов #пао туполев
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