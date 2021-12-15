Минниханов: 80 лет работы Гипронииавиапрома — показатель стабильности и профдостижений

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в мероприятии по случаю 80-летнего юбилея казанского Гипронииавиапрома им. Б.И. Тихомирова. Мероприятие состоялось на площадке МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент напомнил, что институт был создан в тяжелый 1941 год в формате небольшой проектной бригады. Последующие 80 лет работы — это показатель богатого опыта, больших профессиональных достижений, стабильности и устойчивости Гипронииавиапрома.

«На протяжении всех этих лет он воплощает в себе лучшие черты успешного, прогрессивного, динамично развивающегося предприятия с профессиональным коллективом, благодаря которому внесен заметный вклад в архитектурный и промышленный облик Татарстана и России», — заметил Рустам Минниханов.

По его словам, за годы работы институт выполнил большое количество проектных и строительных работ. Он работал как с промышленными, так и гражданскими объектами, его специалисты возводили аэропорты, вокзалы, оборонные предприятия и жилые дома. Предприятие считается надежным партнером, который профессионально и эффективно выполнит возложенные на него задачи.

«Основу этим традициям заложил без преувеличения легендарный человек — Борис Иванович Тихомиров. Талантливый и грамотный руководитель, утрату которого мы переживаем по сей день. Уверен, следуя заложенным им ценностям, коллектив института сможет достичь новых высот и одержать новые победы», — подчеркнул Президент Татарстана.

На мероприятии лучшие сотрудники института были удостоены государственных наград РТ и почетных званий.

В свою очередь, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что казанский Гипронииавиапром построил множество крупных предприятий, в том числе относящихся к госкорпорации.

«Институт обеспечивает постоянную модернизацию производственных процессов исходя из современных трендов. Такой подход позволяет компании не только более масштабно развиваться, но и ещё сильнее укреплять свои лидирующие позиции», — заключил он.