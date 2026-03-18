news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 марта 2026 09:12

Минниханов: между Татарстаном и Крымом выстроено тесное сотрудничество

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил развитие сотрудничества между регионами. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем канале в MAX.

«18 марта мы отмечаем значимую дату в современной истории нашей страны – 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Сегодня мы видим, как преображается полуостров, развивается его инфраструктура и экономика, укрепляются культурные связи между регионами», – отметил он.

По словам Минниханова, между Татарстаном и Крымом выстроено тесное взаимодействие в экономической и социально-культурной сферах, а также поддерживаются теплые дружеские отношения.

В завершение он пожелал жителям Крыма мира, благополучия и успехов.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov

#Рустам Минниханов #Крым #Севастополь
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

17 марта 2026
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

17 марта 2026
Новости партнеров