Певец Салават Миннеханов рассказал о своем путешествии в хадж

В Мекке накануне прошла встреча муфтия РТ Камиля Самигуллина с татарстанскими хаджиями. Участие в ней принял певец Салават Миннеханов, который рассказал о своем путешествии в хадж, сообщает телеграм-канал «Исламская столица».

«Мы до последнего ждали, что хадж откроется. Денег было всего на одну путевку. Когда стало известно, что в этом году все-таки будут принимать паломников, я сказал своей жене Гузель, что одну ее отправить не получится, поэтому мы едем вместе», – рассказывает Миннеханов.

Организован хадж был на «высочайшем уровне». Для безопасности верующих их сопровождало большое количество профессиональных медиков, отметил певец.

«Хочется поблагодарить наших руководителей, которые направляли нас, как вожатые направляют детей в детских лагерях. Спасибо за терпение, потому что здесь у каждого своего характер», – добавил он.

Напомним, в этом году в хадж из Татарстана отправилась группа из 810 человек, возглавляемая муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным. Россияне участвуют в хадже этого года благодаря договоренности Президента Татарстана Рустама Минниханова и руководства Саудовской Аравии.