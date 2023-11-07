Миннерго: Диффтариф коснется россиян, которые потребляют энергию выше среднего в регионе

Когда внедрят дифференцированные тарифы, стоимость изменится только у тех россиян, которые используют электроэнергию для майнинга, в коммерческих целях и чье энергопотребление намного больше среднего значения по региону. Об этом заявил замминистра энергетики России Павел Сниккарс, пишет ТАСС.

Спикер добавил, что регионы сами будут решать, внедрять ли дифференцированные тарифы. Также региональные власти сами оценят последствия такого решения, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан.

Сниккарс также предупредил, что субсидии по электричеству надо делать более адресными для нуждающихся граждан.

Напомним, в 2021-м Правительство РФ дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. То есть, уполномоченные органы субъектов РФ могут сами устанавливать тарифы на электроэнергию. С тех пор только в Кузбассе воспользовались данным правом.

Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила с 1 января 2024 года установить в российских регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электричество для населения.