«Задача перевыполнена»: Минмолодёжи РТ отчиталось об итогах 2023 года

В Общественной палате Республики Татарстан прошло обсуждение выполненных публичных целей и задач Министерства по делам молодёжи РТ за прошедший год. В конце 2022 года были утверждены 7 основных задач, над которыми отделы Министерства по делам молодёжи РТ работали целый год.

«Сегодня у нас проходит четвертое из шести запланированных обсуждений. С 1 февраля 2024 года Общественная палата совместно с шестью министерствами объявила старт общественных обсуждений, и мы проводим их по результатам реализации задач 2023 года», — сказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.



Первой задачей Минмолодежи РТ на 2023 год стало развитие системы трудоустройства молодёжи. Стояла задача обеспечить молодых людей сезонной, временной и вторичной подработкой в свободное от учёбы время.



Цель смогли перевыполнить. Более 15 тыс. человек обеспечены работой, по 49 направлениям были обучены 2,5 тыс. студентов. По региональным программам поддержки дополнительную профессию получили почти 600 человек. Работа на масштабных проектах организовывается посредством межвузовского объединения студенческих отрядов.





Поддержка молодых семей: цель заключается в улучшении жилищных условий в рамках государственных программ. Она оказывается в формате субсидий, льготной ипотеки и беспроцентной рассрочки. «Поставленная планка – 1500 семей, к сожалению, не была выполнена в полном объёме», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.



Из-за нехватки финансов очередь пришлось перенести на 2024 год. По возможности поддержка будет оказана всем семьям. Цель признали частично выполненной.

Также министерство планировало охватить доступной психологической помощью не менее 220 тыс. человек подростков.

«Вопросы психологической поддержки молодежи и молодых семей и их детей, подростков достаточно важны. Особенно в условиях современной действительности. Мы этими вопросами стали плотно заниматься в 2019 году, когда представили Рустаму Нургалиевичу Минниханову новую программу развития сети центров психолого-педагогической помощи», — напомнил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В 2023 году было отремонтировано девять таких центров в городах Татарстана: Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске и Бугульме.

Охват детей и молодежи психологической помощью в 2023 году составил почти 180 тыс. человек. В бесплатный анонимный центр доверия за год поступило 75 тыс. звонков, из них на детский телефон доверия – более 29 тыс. Ринат Садыков заявил, что задача была перевыполнена.

«Если в самом начале пути мы 15 объектов имели в РТ, их мы модернизировали и получили высокого уровня и качества психологические центры, которые предоставляют психологическую помощь и детям, и семьям, и молодёжи. За прошлый год мы приросли ещё дополнительно несколькими объектами в Республике Татарстан, и эта программа продолжится в 2024 году», – добавил он.

Оказался перевыполнен план и по патриотическому воспитанию молодежи. Вместо 60 тыс. человек участие в патриотических мероприятиях приняли порядка 250 тыс.

Республика Татарстан является лидером в Российской Федерации по патриотическому воспитанию молодежи и подготовке граждан к военной службе, заявил Садыков. Так, в прошлом году в республике состоялись военно-спортивные соревнования, военно-исторические реконструкции, мероприятия, организованные волонтерами, и многое другое.



На 2023 год министерство ставило задачу разработать и реализовать комплекс мер по формированию культуры и навыков безопасного поведения детей в интернете с охватом больше 220 тыс. человек. В течение года в Татарстане было проведено 1077 мероприятий с охватом почти 97 тыс. человек.

В соцсетях опубликованы материалы про кибербуллинг, по безопасности в сети и многое другое. В детских лагерях проходили квизы, викторины, видеодемонстрации. В них приняли участие 1850 человек.

Таким образом, общий охват за 2023 год составил более 280 тыс. человек.



В Республике Татарстан проводится масштабная работа с творческой молодежью. Чтобы привлечь к ней как можно больше ребят, проводится множество мероприятий по самым разным направлениям. В пример был проведен фестиваль «Студенческая весна». Команда из Татарстана стала лидером среди 85 регионов и заняла 2-е место в направлении «Региональная программа».

Последняя цель министерства в 2023 году – это улучшение практических навыков подростков. Для ее достижения в Татарстане проводились бесплатные обучающие психологические онлайн-тренинги и программы для молодёжи и детей. Были представлены различные форматы: онлайн-курсы, разнообразные разработки материалов, вебинары и многое другое.

В обсуждении задач приняли участие некоммерческие организации и объединения, общественный совет и другие. В одном из своих выступлений Раис Республики Рустам Минниханов подчеркнул, что оценка работы органов власти — вовлеченность граждан. На подведении итогов были зарегистрированы 84 человека, и дополнительно 30 в режиме онлайн.

Фото: © Анастасия Богданова/ «Татар-информ»