Поиск павших и борьба с наркоманией: татарстанцам рассказали о патриотическом воспитании

В Татарстане существует множество организаций, нацеленных на патриотическое воспитание молодежи. В их числе — военно-патриотические клубы, правоохранительное движение «Форпост», поисковое движение и многие другие структуры. Об этом во время прямого эфира заявила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Мы рассказали, какие направления патриотического воспитания молодежи есть в Татарстане. В их числе — музейные комплексы, которые позволяют через культуру погрузить подрастающее поколение в патриотизм, спортивные и краеведческие патриотические клубы. Отдельно отмечу правоохранительное движение. Сегодня в разрезе профилактики алкогольного потребления это очень важно, мы продолжаем эту работу», — отметила представитель профильного ведомства.

Про работу музея-мемориала Великой Отечественной войны, который находится на территории Казанского Кремля, рассказал заведующий учреждением Александр Александров.

«В нашем музее можно ознакомиться со вкладом, который внес Татарстан в победу в Великой Отечественной войне, посмотреть основную экспозицию, поучаствовать в интерактивных мероприятиях, среди который реконструкции, военно-полевые сборы и так далее. В зависимости от возраста ребенка подбирается мероприятие», — пояснил заведующий музеем.

В Татарстане в каждом муниципальном районе продолжают работу центры «Форпост», где молодой человек может участвовать в различных мероприятиях патриотической направленности, в числе которых есть и исторические реконструкции. Так, одна из них прошла 18 сентября на горе Соколка, где были воссозданы события гражданской войны 1918 года, сообщил директор Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Ребята могли не только посмотреть, но и поучаствовать в разных активностях на интерактивных площадках. Кроме того, мы проводили отдельные мероприятия с молодежью в районах, где они могли попробовать изобразить красноармейца», — добавил он.

Кроме того, в Татарстане существует молодежное правоохранительное движение: молодые люди привлекаются к обеспечению порядка на массовых мероприятиях и в студенческих городках, а также рассказывают другим о вреде алкоголя, курения и наркомании. Чтобы стать его частью, нужно обратиться в ближайшее отделение «Форпоста», заключил Камалетдинов.

На сегодняшний день в Татарстане работают 136 военно-патриотических клубов, где занимаются около 13,5 тыс. представителей молодежи. Они изучают историю Отечества, занимаются физическим совершенствованием и военной подготовкой, заметил директор Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов.

«Подчеркну, что в работу военно-патриотических клубов входит не только военная составляющая, но и весь комплекс гармоничного воспитания и развития подростка», — обратил внимание он.

Помимо этого, в республике существуют поисковые отряды, которые находят останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, ищут их родственников и увековечивают память.