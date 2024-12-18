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Молодых татарстанцев пригласили на новогодний бал в театре Алафузова
28 декабря в казанском театре Алафузова пройдет новогодний бал, приуроченный к завершению Года семьи. Об этом сообщила сегодня первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина на брифинге в Доме Правительства РТ.
Мероприятие организовано в рамках комплексной программы ведомства, нацеленной на борьбу с одиночеством среди молодежи. Главной целью проекта является развитие межличностных коммуникаций и знакомств среди молодежи. Он предусматривает различные мероприятия для семейных пар и жителей республики в возрасте от 22 лет.
«Во-первых, молодым людям негде познакомиться, все социальные сети практически ушли. Во-вторых, даже семейные пары ощущают одиночество, потому что мы все сейчас существуем в двух мирах — цифровом и настоящем. А на настоящий мир нам хватает совсем немного времени», — отметила Галиева-Мустафина.
Для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей Президентом РФ Владимиром Путиным 2024 год был объявлен Годом семьи в России.
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