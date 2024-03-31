Минмолодежи Татарстана организует прямой эфир, посвященный грантовым конкурсам

В понедельник, 1 апреля, состоится прямой эфир #ВремяВозможностей, посвященный грантовым конкурсам Росмолодежи, где победители смогут получить до 1 млн рублей. Об этом анонсировало Министерство молодежи РТ в своем телеграм-канале.

В мероприятии примут участие эксперты и победители конкурсов Росмолодежи, они расскажут о том, как подать документы на участие и обо всех остальных нюансах.

Эфир стартует в 17.15 на YouTube-канале Минмолодежи Татарстана.