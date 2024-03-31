Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минмолодежи Татарстана организует прямой эфир, посвященный грантовым конкурсам
В понедельник, 1 апреля, состоится прямой эфир #ВремяВозможностей, посвященный грантовым конкурсам Росмолодежи, где победители смогут получить до 1 млн рублей. Об этом анонсировало Министерство молодежи РТ в своем телеграм-канале.
В мероприятии примут участие эксперты и победители конкурсов Росмолодежи, они расскажут о том, как подать документы на участие и обо всех остальных нюансах.
Эфир стартует в 17.15 на YouTube-канале Минмолодежи Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»