Минмолодежи Татарстана организовало мониторинг социального самочувствия молодежи

Министерство по делам молодежи Татарстана запустило мониторинг социального самочувствия молодежи республики. Об этом рассказал руководитель ведомства Тимур Сулейманов.

Министр заверил, что мониторинг будет вестись на регулярной основе. По его словам, «первый срез» настроений будет получен уже через неделю.

«Это поможет нам точнее понимать состояние молодежи и предпринимать конкретные меры поддержки», — пояснил Сулейманов.

Кроме того, он напомнил, что в социальных сетях министерства работает рубрика «Актуальные вопросы». В ее рамках специалисты ведомства вместе с экспертами отвечают на часто задаваемые вопросы, посвященные различным проблемам.