Минмолодежи Татарстана объяснило, как родители оплатят путевки в детские лагеря

Родительский взнос за путевку в летний лагерь составляет от 5 до 37 тыс. рублей в смену и зависит от стоимости проезда, содержания программы и ведомственной принадлежности лагеря. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на брифинге в Казани.

В районе Татарстана путевка обойдется в 5 тыс. рублей, в лагеря Казани — около 13 тыс. рублей, в республиканские лагеря и молодежные центры — от 18 до 27 тыс. рублей.

Продолжительность смен в зависимости от типа лагеря составит от 7 до 21 дня. Так, отдых детей в лагерях Анапы обойдется родителям в 36-37 тыс. рублей в смену.