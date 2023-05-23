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Минмолодежи Татарстана объяснило, как родители оплатят путевки в детские лагеря
Родительский взнос за путевку в летний лагерь составляет от 5 до 37 тыс. рублей в смену и зависит от стоимости проезда, содержания программы и ведомственной принадлежности лагеря. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на брифинге в Казани.
В районе Татарстана путевка обойдется в 5 тыс. рублей, в лагеря Казани — около 13 тыс. рублей, в республиканские лагеря и молодежные центры — от 18 до 27 тыс. рублей.
Продолжительность смен в зависимости от типа лагеря составит от 7 до 21 дня. Так, отдых детей в лагерях Анапы обойдется родителям в 36-37 тыс. рублей в смену.
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