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Минмолодежи Татарстана готовит программу по поддержке студенческих семей
Минмолодежи Татарстана разрабатывает программу поддержки студенческих семей республики. Об этом на заседании координационного совета по воспитательной работе в образовательных учреждениях в КГЭУ министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«У года семьи должно быть хорошее наследие. Наше министерство готовит проект программы для студенческих семей, чтобы мы могли работать с ними индивидуально с учётом всех их проблем. Мы теперь будем знать, сколько у нас полных и неполных семей, где у детей есть проблемы, в том числе со здоровьем. Со всем этим будем работать», - рассказал министр.
Он охватил ещё ряд актуальных вопросов, касающихся студентов. В частности, напомнил о грядущей избирательной кампании Раиса Татарстана, которая пройдет в 2025 году. Садыков обратил внимание проректоров по воспитательной работе вузов уделить особое внимание этой работе.
Значимость работы со студентами подчеркнула в своем выступлении и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.
«Работа со студентами – это большая и сложная работа. Практика в нашей республике показывает, какое большое внимание уделяется этой категории. Особенно важно ограждать их от социально-негативных явлений. Внимание должно быть колоссальным», – заявила Сабурская.
Она призвала проректоров обратить особое внимание на работу с детьми участников спецоперации и оказывать им всяческую поддержку.
Для почетных гостей провели экскурсию по КГЭУ, показали новые аудитории, а также гости возложили цветы к мемориалу энергетикам.
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