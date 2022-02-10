Минмолодежи РТ: Хотим совершенствовать меры поддержки для конкретных категорий молодежи

Минмолодежи Татарстана текущий 2022 год планирует посвятить совершенствованию мер поддержки, в том числе по жилищному вопросу, конкретных категорий молодежи. В частности, речь идет о молодых ученых. Об этом заявил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов на 29-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Это будет одним из направлений новой республиканской программы „Научная молодежь“, которую Президент Татарстана поручил разработать и принять уже в этом году», — сказал докладчик.

Сулейманов уточнил, что новая программа будет направлена на популяризацию науки среди молодежи и социальную поддержку молодых ученых.

«Жилищный вопрос наряду с трудоустройством, по анализу обращений граждан, занимает важное место», — отметил он.

Министр добавил, что за прошлый год увеличилось в 2,5 раза число молодых людей, получивших государственную поддержку в части получения жилья.

«Это лучший показатель с 2010 года благодаря появлению новой программы „Молодая семья“ на льготных условиях социальной ипотеки. Важно отметить, что 70% из тысячи заселившихся молодых семей заняты не в бюджетной сфере, а значит, не могли до этого претендовать на участие в программе», — подчеркнул он.

По словам Сулейманова, важно, чтобы возможности для самореализации были равными для каждого. «Говоря „разная молодежь“, мы также подразумеваем ребят с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы вырабатывать системные и экспертные решения в этом направлении, мы создаем инклюзивный молодежный совет при министерстве», — пояснил он.