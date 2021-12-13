Минмолодежи РТ выступит с инициативой поднять возрастной порог для «Пушкинской карты»

Минмолодежи РТ в ближайшую неделю будет обсуждать возможность повышения возрастного порога для получения «Пушкинской карты». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал глава ведомства Тимур Сулейманов.

«Мы получаем много обращений по этому поводу. Планируем на ближайшей неделе обсудить этот вопрос. Хотелось бы, чтобы вся молодежь имела эту возможность, но все будет упираться в финансирование», – отметил спикер.

Также он предположил, что можно предоставлять «Пушкинскую карту» определенным категориям молодежи, таким как молодые семьи или работающая молодежь.

Напомним, программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.