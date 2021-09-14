Минмолодежи РТ выделили 3,2 млн рублей на совместный отдых детей-инвалидов с родителями

Минмолодежи Татарстана выделили 3,2 млн рублей на организацию первой смены в лагерях для детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с их родителями. Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи республики Ринат Садыков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«3,2 млн рублей министерству выделено. Мы сейчас заходим на торги, чтобы определить базу, которая обеспечит возможность отдыха 150 родителей и 150 детей с ограниченными возможностями здоровья тяжелого характера. Это дети, которые нуждаются в опеке», — рассказал докладчик.

Садыков уточнил, что действующий порядок не предусматривает возможности отдыха родителей вместе со детьми в оздоровительном лагере.

«Но поскольку такая проблема есть, мы ее изучили. Министерство имеет согласование с Президентом Татарстана о выделении средств на первую опытную профильную смену для детей с родителями. В экспериментальном формате мы такую смену проведем и уже потом поймем, в каком направлении двигаться по остальным лагерям», — отметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 156 тыс. детей Татарстана летом отдохнули в оздоровительных лагерях различной направленности.