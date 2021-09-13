Гастрольный тур республиканских молодежных движений прошел экватор

Выходные для лауреатов и победителей республиканских фестивальных движений «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман» прошли насыщенно. В пятницу они дали большой концерт в Альметьевске, который стал экватором гастрольного тура, а в субботу и воскресенье юные восходящие звезды и работающая молодежь республики подарила яркие творческие номера в Зеленодольском и Кукморском районах.

«Мы улыбаемся, потому что смотрим на настоящие звезды, которые выступают на этой сцене. А когда мы смотрим на звезды – мы мечтаем. Я хочу выразить слова благодарности всей команде “Созвездия”, в частности, Дмитрию Туманову за то, что они с таким энтузиазмом гастролируют из района в район, и дарят людям мгновения счастья», – считает министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

На концертных площадках районов победители и лауреаты фестивалей через песни и танцы рассказали их жителям о традициях и культуре разных народов мира. К их выступлению присоединились студенты и выпускники ГИТИСа, Казанской государственной консерватории, музыкального и театрального училищ Казани.

Впереди команду «Созвездия» ждет плодотворная неделя. Уже сегодня им предстоит выступить в Рыбно-Слободском районе, а уже завтра – в Алексеевском.

Татарстанская творческая молодежь также даст большой концерт в Чистополе (15 сентября), а затем направится в Камско-Устьинский район (16 сентября). Финальным аккордом турне фестивальных движений станет гала-концерт в Буинске (18 сентября).

Концерты проходят на открытых площадках и в сельских домах культуры. Вход для посетителей – свободный.