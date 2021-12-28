Минмолодежи РТ создаст единую цифровую платформу для молодежи

В 2022 году, который объявлен в Татарстане Годом цифровизации, Минмолодежи РТ разработает единую цифровую платформу «Молодежь Татарстана», где будет размещена информация о всех возможностях, предоставляемых молодым людям в республике. Об этом сообщил глава ведомства Тимур Сулейманов.

«Система должна стать платформой для коммуникации тех, кому есть что предложить молодежи и для самой молодежи. Это будет единый агрегатор для всего того, что есть для молодежи в республике. Для нас это будет ещё и серьезная возможность узнать, чем молодежь интересуется», — пояснил министр.

По его словам, сейчас особенно важно адресно предлагать молодым людям то, что им интересно.