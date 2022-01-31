Минмолодежи РТ совместно с Google проведет хакатон на тему креативных индустрий

В последние годы у молодежи Татарстана виден тренд на самореализацию в сфере креативных индустрий, поэтому на базе молодежных центров Минмолодежи РТ вместе с компанией Google проведет хакатон на эту тему. Об этом на итоговом заседании коллегии ведомства сообщил его руководитель Тимур Сулейманов.

«Сегодня среди молодежи сформировался устойчивый тренд на профессиональную самореализацию в сфере креативных индустрий. Молодежь мобильна в своем отношении к карьере — легко адаптируется к новым технологиям и пробует себя в разных сферах. Во многом этому способствует специальный налоговый режим для самозанятых и развитие маркетплэйсов, которые снижают входной барьер для начала своего дела. Важно помогать им, знакомить друг с другом, формировать сообщества. Для этого мы договорились с компанией Google о том, что в этом году на базе молодежных центров проведем молодежный хакатон в сфере креативных индустрий», — заявил докладчик.

Он напомнил, что в молодежных центрах продолжается развитие арт-резиденций. В частности, на их базе в прошлом году создан первый Креативный инкубатор и проведен Всероссийский мультижанровый фестиваль креативных индустрий «Город — RE’ACTOR».

В этом году также начинается проектирование Дома молодежи в ДК «Химиков». Он также превратится в арт-резиденцию для молодежных движений Татарстана.