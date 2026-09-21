Минмолодежи РТ сообщило о намерении создать круглогодичный детский лагерь

Круглогодичный лагерь для детей с образовательным уклоном может появиться в Татарстане. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это может быть лагерь наподобие «Артека» или «Орленка», куда приезжают дети, где есть образовательные программы. Таким образом, дети не выпадают из школьной программы и могут с пользой провести свободное время. Сейчас эта задумка прорабатывается», – сообщил он.

Кадыров добавил, что место расположения лагеря в настоящее время не определено, но в республике много красивых природных территорий.

В ходе летней оздоровительной кампании в этом году различными формами организованного отдыха было охвачено более 173 тысяч детей из Татарстана. На организацию оздоровительной кампании было выделено 3 млрд рублей.