Минмолодежи РТ снимет фильм о молодых людях, отбывающих наказание в колониях

Минмолодежи Татарстана начало съемки фильма о молодых ребятах, отбывающих наказание в колониях. Это станет одной из мер профилактики негативных проявлений, а также покажет родителям, насколько важно уделять больше внимания воспитанию детей. Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

«В настоящее время министерство приступило к съемкам документального фильма с ребятами, отбывающими наказание по разным причинам. Уверены, что, посмотрев его, <...> взрослые будут больше уделять внимание своим детям, их интересам и увлечениям, а в конечном итоге станут для них друзьями и наставниками», — заявил он.

Сотрудники министерства проводят и встречи с молодыми людьми, которые сейчас отбывают наказание. Садыков рассказал, что один из них признался, что родители не уделяли ему внимания и он был предоставлен самому себе.

«Это самое сильное подтверждение тезиса о необходимости максимального включения всех субъектов профилактики, родительского сообщества в большую совместную работу по формированию ответственного и социально активного молодого гражданина нашей страны», — подчеркнул министр.

Одним из способов профилактики негативных проявлений в молодежной среде он назвал вовлечение молодых людей в созидательную деятельность.

«Несмотря на то, что учреждениями было реализовано более 2 тыс. индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, организация полезного досуга на их базе должна быть приоритетной и системной», — поручил Ринат Садыков.

Среди мер профилактики спикер также назвал работу не только с детьми, но и с их окружением, в первую очередь — с родителями и одноклассниками. Речь идет в том числе о взаимодействии с психологами, повышении эффективности межведомственных выездов и посещений семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.