Минмолодежи РТ: Рост цен не скажется на качестве и объеме питания в детских лагерях

Рост цен никак не скажется на качестве и объеме питания в детских оздоровительных лагерях. Вопрос был отрегулирован на межведомственном заседании рабочей группы при участии Правительства Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Вопрос, за которым мы внимательно наблюдаем и следим, — это вопрос продовольственной безопасности. Были информационные посылы, что рост и скачок цен по отдельным продуктам питания может дать сбой на поставки продуктов в детские лагеря», — отметил спикер.

На межведомственном заседании рабочей группы было принято решение, что если исполнитель контракта не будет готов исполнять его по причине увеличения стоимости продуктов питания, то каждый такой поставщик вместе с представителем Госкомитета по закупкам будет приглашен на соответствующую беседу.

«Мы будем понимать обоснованность его отказа от исполнения государственного контракта и, безусловно, будем находить адресно меры поддержки, а также то, каким образом мы можем разрешить этот вопрос, — отметил Садыков. — Если будет необходимо, то либо пересмотрим исполнителя госконтракта, либо будем оказывать посильную поддержку конкретному поставщику, чтобы он смог выполнить свои обязательства».

По словам представителя Минмолодежи, на сегодняшний день продолжается плотная работа во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством промышленности и торговли, а также главными руководителями муниципальных образований Татарстана.

«Не видим каких-либо рисков. Но если они возникнут, то мы готовы отреагировать на них достаточно оперативно на высоком организационном уровне», — заверил Садыков.