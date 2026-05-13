Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

Министерство по делам молодежи Татарстана разрабатывает концепцию обновленной программы жилищной поддержки молодых семей, основанной на принципах исламской ипотеки и беспроцентного кредитования. Об этом на полях форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» сообщил глава ведомства Азат Кадыров.

«Сегодня банковский сектор предлагает кредиты по канонам ислама. В Республике Татарстан есть закон о государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий, принятый около 20 лет назад, его реализация продолжается сегодня», – сказал Кадыров в интервью ТАСС.

По его словам, уже при создании программы в нее были заложены принципы исламской ипотеки и беспроцентного кредитования. Сейчас министерство готовит предложения по обновлению механизма поддержки и формирует новую концепцию для последующего представления руководству республики.

Кадыров отметил, что жилищный вопрос остается одним из наиболее острых для молодежи Татарстана. С 2006 года государственную поддержку на улучшение жилищных условий получили более 8 тыс. семей, еще около 3 тыс. семей нуждаются в такой помощи.

XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» проходит с 12 по 17 мая.