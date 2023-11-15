Минмолодежи РТ рассказал о «мертвых душах» в детских лагерях

Как проходили проверки в детских лагерях и как там находили «мертвые души» на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной вопросам реализации мер по противодействию коррупции в республиканских органах исполнительной власти, рассказал министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.

«Два года назад проверка показала, что были выявлены пара лагерей, где не в полном объеме выполнялись обязательства в рамках государственного контракта. И средства были освоены в то время, как дети не доехали до этих лагерей. Понятно, что все меры были приняты, и средства были возвращены, но начиная с 2021 года нами было принято решение, что каждый родитель обзванивается на предмет того, как отдохнул ребенок в лагере и какие есть замечания. Ежегодно мы продолжаем эту практики и благодаря этому количество детей, которые отдохнули в лагере, совпадают с количеством выделенных средств», – рассказал министр.

В этом году в детских лагерях были выявлены случаи, когда фактически ребенок не находился на отдыхе, но числился в документах, отметил он.

«Что касается “мертвых душ”, которые были выявлены в этом году в одном из учреждений детского отдыха. к большому сожалению мы должны признать, что вопиющий случай имел место быть. Все необходимые меры мы приняли и соответствующие сотрудники были уволены», – поделился Ринат Садыков.

После этого были проверки и в других учреждениях, но больше таких фактов выявлено не было, заверил он.

«Что касается другого учреждения, там были выявлены факты нашими коллегами из антикоррупционного управления по совмещению разных ставок. Сотрудники занимали одну ставку и совмещали с другими. Мы были приняты меры и соответствующие лица были наказаны и уволены», – рассказал глава министерства.

Также он поделился, что были выявлены факты, когда родители подтасовывали документы и выкупали на разных коммерческих сайтах грамоты, благотворительные письма, и прикрываясь этими грамотами, пытались направить своего ребенка в детский оздоровительный лагерь на черноморском побережье, рассказал министр.

«Понятно, что такую работу мы сегодня проводим в части того, чтобы нормализовать этот процесс и один из действенных механизмов – это разработка и внедрение в работу единой автоматизированной системы “Молодежь Татарстана”, в которую попадут все детские лагеря. В личном кабинете родители смогут отслеживать статус своей заявки», – рассказал Садыков.

Система должна заработать в следующем году, добавил он.