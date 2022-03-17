Минмолодежи РТ: Рассчитываем на стабильную работу детских лагерей Черноморского побережья

В этом году планируется, что порядка 5,5 тыс. детей из Татарстана отдохнут в лагерях на побережье Черного моря, в Краснодарском крае и в Крыму. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В наших прогнозах, что детские лагеря Черноморского побережья будут работать стабильно, без каких-либо ограничений. Рассчитываем, что около 5,5 тыс. детей мы отправим отдыхать в лагеря Краснодарского края и Крыма», – отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на путевки в лагеря Черноморского побережья будет работать программа детского кешбэка, по которой можно вернуть до 50% от стоимости путевки, о чем ранее сообщал «Татар-информ».