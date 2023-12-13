Минмолодежи РТ проведет масштабный соцопрос о социальном самочувствии молодых людей

Министерство по делам молодежи Татарстана в 2024 году планирует провести масштабные социальные исследования по поводу социального самочувствия молодых людей в республике. Специалисты постараются узнать о главных проблемах и вопросах, которые волнуют их целевую аудиторию. Об этом на итоговой пресс-конференции ведомства рассказал его руководитель Ринат Садыков.

«Мы постараемся доехать до каждого города, района, вуза и техникума, чтобы наши картина была максимально достоверной. Уверен, данные будут получены интересные. Они лягут в основу новой редакции стратегии государственной молодежной политики в Татарстане на ближайшие пять лет», – добавил спикер.

Специалисты будут спрашивать у молодых людей, что бы они хотели изменить в республике, чего им не хватает и многое другое. Таким образом будет получен срез данных от многих категорий молодежи, заключил министр.