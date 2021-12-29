Минмолодежи Татарстана привлечет блогеров к освещению проектов для молодежи республики

Минмолодежи РТ в 2022 году создаст медиацентр «МЛДСТ», куда пригласят блогеров и журналистов для того, чтобы рассказывать, какие возможности для молодежи есть в республике. Об этом сообщил глава профильного ведомства Тимур Сулейманов.

«Это история правильной коммуникации с нашей целевой аудиторией. Идея, которая на одной платформе собрала бы в себе разные образовательные проекты и медиа, сообщества журналистов, блогеров, SMM-специалистов, которая позволит таргетированно предлагать контент каждому молодому человеку», — отметил министр.

Он подчеркнул, что его не устраивает, как сегодня доставляются до молодежи те или иные идеи и проекты. Медиацентр не станет новым СМИ, он будет работать в коммуникации с классическими средствами массовой информации, чтобы доводить эти идеи до молодых людей, пояснил министр.