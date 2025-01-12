Минмолодежи РТ пригласило на бесплатный акселератор творческих проектов в Крыму

Стартовал прием заявок для участия в акселераторе творческих проектов «Создавай.Таврида». С 8 по 13 марта он пройдет на площадке творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму, сообщили в Минмолодежи РТ.

Участие в образовательной программе бесплатное. К ней могут присоединиться деятели культуры в возрасте от 18 до 35 лет. Требуется предварительная регистрация по ссылке. Прием заявок будет продолжаться до 30 января включительно.

В министерстве отметили, что проект поможет молодым людям в написании и упаковке идей в проекты. Авторы получат практические советы от экспертов, разбор ошибок. В дальнейшем они могут получить финансирование и возможность реализации.