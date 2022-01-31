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Общество
31 января 2022  14:14
Арсений Каримов

Минмолодежи РТ представит в Госдуме РФ федеральный стандарт молодежной политики в марте

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В марте этого года в Госдуме РФ будет представлен федеральный стандарт молодежной политики, который разработают в Минмолодежи Татарстана. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Росмолодежь нам доверила стать опорным регионом в формировании архитектуры и нормативной базы государственной молодежной политики, единой номенклатуры учреждений молодежной политики. В марте мы планируем представить его в Думе. Эту работу мы планируем усилить, опираясь на экспертизу Госсовета Республики Татарстан», — сказал Сулейманов.

Минмолодежи готовит стандарты деятельности подростковых клубов, детских лагерей и центров психолого-педагогической помощи, работа которых не описана никакими нормативными документами на данный момент.

#тимур сулейманов #минмолодежи рт
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