Минмолодежи РТ планирует ввести дополнительную льготу на проезд для студентов

В Татарстане существует транспортный грант для студентов-отличников, но сейчас разрабатывается проект по сокращению оплаты проезда в общественном транспорте для учащихся с 31 до 21 рубля. Об этом во время прямого эфира сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Сегодня поездка на общественном транспорте для студента при безналичной оплате стоит 31 рубль. Сейчас мы думаем над вариантами, как его сократить стоимость на треть, чтобы она составляла 21 рубль», — заявил спикер.

По его словам, пока проект находится в стадии разработки и государство рассматривает варианты коммерческого партнерства или студенческого кешбэка в этом вопросе. Понимание того, как этот проект будет реализован, должно появиться к началу учебного года, резюмировал Сулейманов.