Минмолодежи РТ: Отток молодежи из сельской местности – это наша головная боль

Одной из важных задач Минмолодежи Татарстана остается закрепление молодежи в сельской местности. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Ринат Садыков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Для нас важная задача – закрепить молодежь на селе. Это бич и наша головная боль. Бугульма, Лениногорск, Альметьевск за последние три года показывают отток молодежи около 60%. Это только студенческая молодежь, которая уезжает в крупные города учиться и не возвращается», – сказал докладчик.

Для решения проблемы, по мнению Садыкова, необходимо утвердить специальную программу, внедрить механизмы по развитию молодежного предпринимательства в разных отраслях. «Нужно развивать предпринимательство в поселках городского типа, в сельской местности, деревнях», – подчеркнул он.

В Татарстане насчитывается более 400 тыс. представителей работающей молодежи, в сельской местности проживает, учится и трудится 175 тыс. молодых людей.