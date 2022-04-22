Минмолодежи отправит детей — переселенцев из Донбасса в летние лагеря РТ

В Татарстане стартовал прием заявок от детей – вынужденных переселенцев из Донбасса на отдых в летних лагерях республики. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

В настоящее время в Татарстане находятся порядка 200 детей из ДНР и ЛНР в возрасте от 7 до 17 лет. Каждому из них республика готова предоставить путевку.

«Мы хотим отправить детей, которые приехали в Татарстан из Донбасса, в первые смены летней оздоровительной кампании. Всего таких, кто попадает в категорию от 7 до 17 лет, порядка 200. Для всех, кто хочет, мы формируем предложения», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет исключительно о стационарных лагерях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году в оздоровительных лагерях отдохнут более 218 тыс. детей из Татарстана.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Объявляя о ее развертывании, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных — защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация страны.