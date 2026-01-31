Минмолодежи РТ объявило о сборе шефской помощи для бойцов и госпиталей к 23 Февраля

Татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России», Лига студентов РТ и Министерство по делам молодежи Татарстана продолжают сбор шефской помощи для бойцов и госпиталей, а также для пошивочных цехов, работающих в зоне специальной военной операции.

Инициатива приурочена ко Дню защитника Отечества. Поддержка подобных акций соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», заметили в пресс-службе Минмолодежи.

«Мы призываем всех неравнодушных жителей республики изучить список необходимых вещей и присоединиться к сбору гуманитарной помощи, чтобы поддержать наших бойцов на передовой. Отправка запланирована на 15 февраля, чтобы успеть с доставкой ко Дню защитника Отечества», – заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Сбор помощи проходит на базе центра МГЕР до 15 февраля по адресу: Казань, ул. Жуковского, д. 12.



В ведомстве заявили, что военнослужащим (в том числе проходящим лечение) необходимы: квадроциклы мощностью более 400 кубов (новые или б/у); питбайки мощностью более 300 кубов (новые или б/у); генераторы – бензиновый и дизельный; автомобили с высокой проходимостью; FPV-дроны; пиломатериалы: доски, брус (3–5 кубометров); рации; детектор дронов «Булат» v.4; термобелье и военное обмундирование; штурмовые аптечки 1-го эшелона; автомобильные колеса на «Урал», «Ниву» и «УАЗ»; средства личной гигиены; инвалидные коляски, костыли, трости; продукты с длительным сроком хранения; сетка рабица (железная); рабочие перчатки; газовые баллоны; перевязочный материал; продукты с длительным сроком хранения; утеплитель (рулоны); стройматериалы: гвозди, шурупы, инструменты, металлические уголки, бензопилы, дрели; 3D-принтер Bambu Lab Al Mini Combo.

Для госпиталей можно приносить: влажные салфетки, бинты (гипсовые и обычные), зажигалки, пластыри, целоформ (ранозаживляющее средство), жгуты кровоостанавливающие, медицинские салфетки, медицинские перчатки (одноразовые), шприцы 2, 5 и 10 миллилитров, хлоргексидин.

Пошивочному цеху требуются: ткань для постельного белья, спанбонд, ткань «Крэш», флис, металлизированная ткань.