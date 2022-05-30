Минмолодежи РТ объяснило подорожание путевок в детские лагеря

Путевки в детские лагеря в Татарстане к этому сезону выросли на 15-17%. Это связано с подорожанием продуктов и услуг ЖКХ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Подорожание стоимости путевок объясняется тем, что подорожали продукты питания в связи с ситуацией с продовольственной безопасностью, а также коммунальные услуги, которые тоже показывают рост. Мы попросили лагеря, в том числе и коммерческие, чтобы они не повышали стоимость услуг в части воспитательной и образовательной работы. Но что касается продуктов и ЖКХ, здесь условия диктует рынок», - отметил замминистра.

При этом он напомнил, что в Татарстане работает система кешбэка для детских лагерей. Так, родитель может получить обратно до 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей при оплате через систему «МИР».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что этим летом в лагерях отдохнут более 180 тыс. детей из Татарстана.