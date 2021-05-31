Минмолодежи РТ не планирует мероприятий около казанской гимназии №175 в День защиты детей

Дети и учащиеся до сих пор переживают после трагедии в казанской гимназии №175, поэтому мероприятий от Минмолодежи РТ в День защиты детей там организовано не будет. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель главы ведомства Алла Кондратьева.

«Когда мы обсуждали с детским движением, как нам провести День защиты детей, они сказали, что помнят о трагедии в гимназии №175 в Казани. Хочется в этот день показать добрые и светлые события», — пояснила спикер.

Она подчеркнула, что школьники до сих пор очень переживают после трагедии, им активно оказывается психологическая помощь.