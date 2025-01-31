Минмолодежи РТ направит 7 млн рублей на поддержку патриотических медиапроектов

Инновационное сопровождение остаётся крайне важным элементом патриотического и гражданского воспитания. В этом году на проекты по этому направлению Минмолодежи РТ направит 7 млн рублей, сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков на итоговой коллегии ведомства.

«Положительного контента в соцсетях, безусловно, должно быть на порядок больше. Мы больше должны и можем рассказывать о героях нашего времени, которые в том числе и среди нас. В этом году гранты в объеме 7 млн рублей будут направлены на самые смелые проекты в области патриотики и гражданского воспитания», - отметил он.

Как подчеркнул министр, от того, что читает, смотрит и слышит молодежь во многом зависит морально-нравственный облик общества.