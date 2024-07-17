Минмолодежи РТ наполовину выполнило цель по охвату детей различными сменами

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

По итогам первого полугодия 2024 года Министерство по делам молодежи Татарстана более чем наполовину выполнило одну из поставленных ранее публичных целей. Из 205 тыс. детей различными формами отдыха и оздоровления за это время было охвачено 104 344 ребенка в 1377 организациях региона. Летние смены в лагерях активно продолжаются.

Отчет по реализации публичных целей на заседании общественного совета ведомства представила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина. В обсуждении также приняли участие заместитель заведующего отделом общественных проектов Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Булат Ширеев, председатель общественного совета Александр Карпов и другие члены совета, сообщает пресс-служба министерства.

Александр Карпов напомнил, что общественностью Татарстана в ходе голосования были определены семь публичных целей и задач Минмолодежи РТ на 2024 год.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В частности, цель по охвату детей различными формами отдыха и оздоровления предполагает также развитие соответствующей инфраструктуры. Ее модернизация ведется благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и программе капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето — детям», в которую на 2024 год включены 15 лагерей с общим объемом финансирования более 1,3 млрд рублей. В программу «Ремонт подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи» включены пять дорог на сумму свыше 152,5 млн рублей.

Различными формами занятости на базе учреждений молодежной политики охвачены более 20 тыс. несовершеннолетних от 14 до 17 лет. Одна из целей направлена на поддержку молодых семей — на базе подростковых клубов, молодежных центров и центров психолого-педагогической помощи в первом полугодии состоялось 712 мероприятий с охватом более 78 тыс. человек. Создано 55 клубов молодых семей, направленных на укрепление института семьи и вовлечение семей в совместную культурно-досуговую деятельность. Выделен грант на проекты, нацеленные на работу с молодыми семьями республики.

Кроме того, на заседании общественного совета вспомнили о содействии трудовому воспитанию молодежи, поддержке и обеспечении жильем молодых семей, раскрытии талантов и укреплении духовно-нравственных ценностей молодежи, а также о многом другом.

В течение года в реализацию целей Минмолодежи РТ вовлекаются учреждения молодежной политики и молодежные общественные организации. Контроль за исполнением целей и задач осуществляется общественным советом при ведомстве, в ходе его заседаний представляются ежеквартальные публичные отчеты, которые размещают на сайте министерства.