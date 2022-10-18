Минмолодежи РТ: Даем возможность волонтерам активно помогать семьям мобилизованных

В Татарстане организована работа волонтеров по оказанию помощи семьям мобилизованных. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Даем возможность волонтерам активно помогать семьям мобилизованных. В районах республики сформирован волонтерский актив при штабах, участники которого помогают при сортировке гуманитарных грузов, работают с населением, оказывают помощь семьям мобилизованных, в том числе психологическую и юридическую», — рассказал спикер.

Сулейманов отметил, что волонтеры также помогают на приусадебных участках, доставляют лекарства, присматривают за домашними животными. Он добавил, что осенью в Татарстане планируется организовать 111 смен для 10 тыс. детей. В них на безвозмездной основе смогут принять участие и дети из семей мобилизованных.

По словам вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой, республиканский штаб активно работает с медицинскими учреждениями, поскольку поступают обращения об оказании психологической помощи семьям, где есть призванные из запаса.

«У психологической службы республики наработан опыт действий в кризисных ситуациях. И у нас есть психологи, которые умеют работать в трудных жизненных ситуациях в экстренном порядке и оказывать эту помощь качественно. Проводится в том числе переобучение психологов», — подчеркнула заместитель Премьер-министра РТ.