Минмол Татарстана объяснил, почему «Российская студенческая весна» пройдет осенью

Представители пяти вузов Татарстана в составе более 60 человек примут участие в XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в ноябре в Казани. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров на брифинге в Казани.

«Студвесна» в Казани стартует в ноябре, уже на следующей неделе. Почему «весна» проходит в ноябре? Во-первых, у нас всегда весна, а у студентов – тем более. Во-вторых, был ряд определенных организационных моментов и плотный график мероприятий, которые не позволили в обозначенное время провести это событие» , – сказал он.

Казань примет финал «Всероссийской студвесны» в четвертый раз.

«Фестиваль путешествует по стране. Нам доверили провести финал в четвертый раз, что говорит о высоком уровне доверия федеральных коллег – Российского союза молодежи, Росмолодежи», – подчеркнул министр по делам молодежи РТ.

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Казани с 25 по 29 ноября и будет посвящен Году защитника Отечества в Республике Татарстан и 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. От Татарстана на фестивале выступят более 60 студентов, которые представят конкурсные номера во всех направлениях.

Кадыров также отметил, что делегация Татарстана ежегодно занимает призовые места на фестивале. Так, в прошлом году республика заняла второе место в общем зачете и третье место в направлении «Региональная программа».