Минмол Татарстана: «Мы разговариваем с молодежью даже в ночных клубах»

Большое внимание специалисты Минмолодежи Татарстана уделяют коммуникации с молодыми людьми, причем стараются это делать не только через соцсети, но и напрямую. Так, работники ведомства беседуют даже с руководителями и посетителями ночных клубов на Профсоюзной в Казани. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы не боимся выходить в живую аудиторию. Даже наши ночные клубы, которые активно развиваются и работают в Казани на улице Профсоюзной. Мы туда тоже ходим, их посещаем и общаемся и с руководством этих клубов, и с ребятами, которые туда приходят. Это причем разная молодежь — не только студенты вузов и техникумов, но и работающая молодежь», — рассказал министр.

Он отметил, что также уделяется много времени коммуникации с молодежью в социальных сетях. У самого министра есть собственный телеграмм-канал и группа во «ВКонтакте», где он лично отвечает на все сообщения.