Минмол РТ: «Созвездие-Йолдызлык» – это экосистема самореализации человека

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ежегодный открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» – это полностью сформированная система, где молодой человек, взрослея, получает возможность самореализоваться, получить навыки, творчески себя развить и поступить в лучшие вузы России и Татарстана. Об этом заявил заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это система, которая была выстроена постепенно. Стержнем остается фестиваль, но в течение года проходят события, которые позволяют раскрыться любому молодому человеку, не обязательно гениальному таланту. Потому что это фестиваль для всех, чтобы люди могли раскрыть свою культуру», – подчеркнул Усанов.

Замглавы Минмолодежи РТ добавил, что фестиваль является флагманским проектом молодежной политики как Татарстана в частности, так и России в целом.