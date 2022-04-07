Минмол РТ обучит сельскую молодежь азам предпринимательской деятельности

Минмолодежи Татарстана разрабатывает обновленную версию программы поддержки сельской молодежи. Большое внимание в ней будет уделено знакомству молодых людей с азами экономики, предпринимательства и маркетинга. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы работаем над обновленной редакцией программы "Сельская молодежь Республики Татарстан". Там достаточно серьезный объем ресурсов будет выделен на подготовку молодых людей к предпринимательству, чтобы они понимали азы экономики и маркетинга», - отметил собеседник.

Он пояснил, что речь идет об образовательных курсах, где будут лекции, посещения предприятий, встречи с успешными бизнесменами и многое другое.

Программу планируется доработать и утвердить в этом году, при удачном стечении обстоятельств она может быть запущена уже во втором полугодии 2022 года, в противном случае в следующем году.