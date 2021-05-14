Главная задача конкурса соципотечного жилья для лидеров молодежной политики в РТ — максимальный охват участников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«В этом году у нас новая задача [в рамках конкурса] — обеспечить максимальное количество участников. Для нас крайне важно дойти до каждого молодого человека, чтобы донести информацию о такой возможности», — подчеркнул Садыков.
Он также напомнил, что молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют возможность получения безвозвратной субсидии от государства в размере 30–35% от стоимости квартиры в зависимости от наличия детей.
«Эта программа у нас работает. В этом году мы планируем обеспечить такими субсидиями 49 семей», — резюмировал Ринат Садыков.
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Минмол РТ о конкурсе жилья для молодых-2021: наша цель — максимальное число участников
Главная задача конкурса соципотечного жилья для лидеров молодежной политики в РТ — максимальный охват участников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
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