Минмол РТ о конкурсе жилья для молодых-2021: наша цель — максимальное число участников

Главная задача конкурса соципотечного жилья для лидеров молодежной политики в РТ — максимальный охват участников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В этом году у нас новая задача [в рамках конкурса] — обеспечить максимальное количество участников. Для нас крайне важно дойти до каждого молодого человека, чтобы донести информацию о такой возможности», — подчеркнул Садыков.

Он также напомнил, что молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют возможность получения безвозвратной субсидии от государства в размере 30–35% от стоимости квартиры в зависимости от наличия детей.

«Эта программа у нас работает. В этом году мы планируем обеспечить такими субсидиями 49 семей», — резюмировал Ринат Садыков.