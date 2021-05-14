news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
Галимова: В ДРКБ остаются 15 детей, пострадавших при стрельбе в 175-й школе
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 мая 2021  14:02
Егор Никитин

Минмол РТ о конкурсе жилья для молодых-2021: наша цель — максимальное число участников

news_top_970_100

Главная задача конкурса соципотечного жилья для лидеров молодежной политики в РТ — максимальный охват участников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«В этом году у нас новая задача [в рамках конкурса] — обеспечить максимальное количество участников. Для нас крайне важно дойти до каждого молодого человека, чтобы донести информацию о такой возможности», — подчеркнул Садыков.
Он также напомнил, что молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют возможность получения безвозвратной субсидии от государства в размере 30–35% от стоимости квартиры в зависимости от наличия детей. 
«Эта программа у нас работает. В этом году мы планируем обеспечить такими субсидиями 49 семей», — резюмировал Ринат Садыков.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное